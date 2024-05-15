Спикер парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий. Об этом он сообщил на заседании парламента, в среду, 15 мая, передает ЧГТРК «Грозный».



«После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия председателя парламента ЧР», — цитирует Даудова телеканал.



44-летний Магомед Даудов возглавлял парламент с 2015 года. До этого работал руководителем администрации главы и правительства Чечни. С 2007-го по 2010 год был начальником РОВД по Шалинскому району. На счету Даудова десятки орденов и медалей, в том числе он удостоен звания «Героя Российской Федерации».

