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    Спикер парламента Чечни Даудов досрочно сложил полномочия

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    Председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил о досрочном сложении полномочий. Об этом он сообщил на заседании парламента, в среду, 15 мая, передает ЧГТРК «Грозный».

    «После совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым я принял решение сложить с себя полномочия председателя парламента ЧР», — цитирует Даудова телеканал.

    44-летний Магомед Даудов возглавлял парламент с 2015 года. До этого работал руководителем администрации главы и правительства Чечни. С 2007-го по 2010 год был начальником РОВД по Шалинскому району. На счету Даудова десятки орденов и медалей, в том числе он удостоен звания «Героя Российской Федерации».

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