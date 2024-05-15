Центр экономической безопасности, вовлеченный в профилактику терроризма, сменит организационно-правовую форму

Петербургский Центр экономической безопасности сменит организационно-правовую форму. Как следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 15 мая, ГУП ЦЭБ планируют преобразовать в государственное бюджетное учреждение «Центр комплексного материально-технического обеспечения в сфере законности, правопорядка и безопасности».
Учреждение будет обеспечивать деятельность комитета по вопросам законности, правопорядка, в частности будет заниматься профилактикой и предупреждением терроризма и экстремизма. Также оно будет ремонтировать принадлежащие городу здания и помещения, которые занимают правоохранительные органы, судебные ведомства и территориальные органы Минобороны.
Кроме того, ГБУ будет осуществлять взаимодействие с Главным управлением Министерства внутренних дел РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ведомств Смольного для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения во время праздников на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках и других общественных местах.
Провести инвентаризацию имущества и обязательств ГУП ЦЭБ нужно в течение месяца после принятия постановления.
О том, чем занимается ГУП ЦЭБ, рассказывала «Фонтанка». Ранее комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга предлагал преобразовать ГУП «Центр экономической безопасности» в общество с ограниченной ответственностью.