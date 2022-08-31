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    Смольнинский Центр экономической безопасности преобразуют в ООО. При этом он вовлечен в профилактику терроризма

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    Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга сообщил, что его ГУП «Центр экономической безопасности» предполагается преобразовать в общество с ограниченной ответственностью. Попытки депутатов Заксобрания понять, как это будет работать, к успеху не привели.

    Вопрос организационной формы предприятия подняли 31 августа на нулевых чтениях петербургского бюджета в городском парламенте. Зампредседателя комитета по вопросам законности и правопорядка Сергей Лукьянов доложил, что рассматривались различные варианты, в частности — бюджетного учреждения, но в итоге выбор был сделан в пользу ООО.

    Депутаты пытались понять, с чем это связано, а также как такая организационная форма коррелирует с государственными задачами, которые стоят перед ЦЭБ. Таковыми, согласно официальной информации, являются содействие правоохранительным органам при пресечении правонарушений в сфере экономики, нарушения авторских и смежных прав, взаимодействие при проведении мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий. Конкретного ответа они не получили, комитет обещал подготовить справку.

    При этом Лукьянов подчеркнул, что центр сейчас не бездействует и там, в частности, хранятся вещдоки. О том, чем занимается ЦЭБ и как контрольно-счетная палата оценивала его бухгалтерию, «Фонтанка» писала в прошлом году.

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