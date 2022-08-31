Смольнинский Центр экономической безопасности преобразуют в ООО. При этом он вовлечен в профилактику терроризма

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга сообщил, что его ГУП «Центр экономической безопасности» предполагается преобразовать в общество с ограниченной ответственностью. Попытки депутатов Заксобрания понять, как это будет работать, к успеху не привели.

Вопрос организационной формы предприятия подняли 31 августа на нулевых чтениях петербургского бюджета в городском парламенте. Зампредседателя комитета по вопросам законности и правопорядка Сергей Лукьянов доложил, что рассматривались различные варианты, в частности — бюджетного учреждения, но в итоге выбор был сделан в пользу ООО.