Попались на хранении, или Что у комитета под крышей, кроме законности

автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







«На волне уличных блокад, доводящих жителей Санкт-Петербурга до исступления отсутствием какого-либо объяснения властей, мы озадачились кухней профильной структуры горадминистрации — комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности — и нашли его «любимую жену». Неказистое предприятие с расплывчатыми функциями за несколько лет поднялось от увлечения игровыми автоматами до туманных мультимиллионных сделок.

Новый игрок

Летом 2017 года в Youtube появился ролик о борьбе с коррупцией в Петербурге, насыщенный казенной информацией и видами потасканных ангаров. Видео оставило равнодушными зрителей — за три с половиной года его посмотрели менее 150 человек. Но авторы и не рассчитывали на широкий охват. Ролик предназначался участникам малопрозрачного рынка СВХ — складов временного хранения. Он символизировал приход нового игрока, напитанного связями и бюджетными деньгами.



Государственное унитарное предприятие «Центр экономической безопасности» (ГУП ЦЭБ) Смольный создал в 2007 году как подсобную структуру комитета законности. В постановлении Валентины Матвиенко так и записано: цель ГУП — обеспечить деятельность комитета. Работа предприятия сводилась к вывозу конфискованного хлама (незаконная торговля, азартные игры, контрафактные диски) на выделенные ему склады с невысокими шансами на законную реализацию, поэтому персонал таскал ценное на сторону.

Особенно руки ГУП ЦЭБ связывал договор безвозмездного хранения с ГУ МВД. Полиция заваливала ангары всякой всячиной. В 2015 году договор прекратил действие.

Главные активы ЦЭБ — склады на Ново-Никитинской и Старообрядческой улицах в Петербурге и под Гатчиной. Их потенциал превышает 500 тысяч рублей в сутки.

ГУП ЦЭБ возглавлял петербуржец Игорь Клоков. Рынком СВХ и реализации имущества он занимался с 2005 года. Клоков привел партнеров по бизнесу — Юрия Витковского и Олега Иванова.

В конце 2016 года партнеры создали клон комитетского ГУП — ООО «Центр экономической безопасности». В учредители вписали юрисконсульта предприятия Марину Васильеву (раньше работала в Росреестре) и Олега Иванова, который числился в ГУПе экономистом. Гендиректором ООО стал Витковский, имевший на предприятии скромную должность кладовщика. На него Клоков выписал доверенность с правом подписи от лица ГУПа. Сын Витковского Анатолий возглавил одно из ключевых подразделений комитетского предприятия — службу диспетчеризации. Жена Витковского Лидия заключала с ГУПом договоры на поставку оборудования.



О действенности схемы можно судить хотя бы по контракту с Росимуществом 2018 года. Подрядчиком выступило ООО, обязавшись хранить товар за 450 тысяч рублей в месяц. Лежал он, разумеется, на складах ГУПа. По «субдоговору» с клоном ему доставалось в семнадцать раз меньше — по 27 тысяч.

В качестве «прокладки» использовалось не только ООО, но и сотрудники предприятия — нынешний и.о. директора Сергей Стратулат, экономист Олег Иванов и некий Попов. Они арендовали у своего ГУПа места для хранения универсальных 40-футовых контейнеров по 200 рублей в месяц за штуку — это примерно в 150 раз меньше того, что заплатил бы клиент со стороны.

ГУП вообще приветливо обходился со своими. На складах предприятия массово хранится личное имущество сотрудников, а иногда оно недорого распродает стоящие на его балансе материальные активы.

Таможня

По уставу, ГУП ЦЭБ должно вести деятельность по извлечению прибыли. В 2018 — 2019 годах оно заключило более 20 заведомо убыточных договоров хранения с Балтийской и Выборгской таможней, Росимуществом, районными администрациями — безвозмездные или по ничтожным ценам. Например, годовой договор на хранение товара объемом тысяча кубометров в 2020 году обошелся Росимуществу в 10 (десять) рублей.



Но и в заведомо убыточных сделках есть выгода. Допустим, таможня передает владельцу СВХ изъятый товар на хранение. После вступления решения суда в силу о возврате имущества законному владельцу правоотношения между таможней и хранителем (в данном случае — «ЦЭБ») заканчиваются и начинаются новые. Собственник СВХ выставляет владельцу имущества счет за хранение. Цель — не отдавать имущество подольше. В 2019 году комиссия Санкт-Петербургского УФАС признала такую схему навязанной услугой, ограничивающей конкуренцию. Владелец товара должен сам выбирать СВХ, а не быть заложником договоренности таможни и хранителя.

Один из примеров участия ГУП ЦЭБ в такой договоренности с Балтийской таможней «Фонтанка» нашла в арбитражном споре 2019 года. По безвозмездному договору ЦЭБ принял от таможенников 20 тонн гусеничных лент, изъятых у компании «Трак-центр». Суд велел вернуть ей груз. Таможня тянула с официальным ответом «Трак-центру», а ГУП ЦЭБ отказывалось возвращать груз без таможенной бумажки и одновременно увеличивал плату за хранение. Когда наконец владелец груза додавил таможню, ему ГУП предъявило счет на 270 тысяч рублей за пару месяцев хранения. «Трак-центр» в суде выиграл, но, как правило, владельцы выкупают свой груз за цену, установленную хранителем.



По данным бухгалтерского учета за 2018 — 2019 годы, договоры на складское хранение с коммерческими организациями и физлицами — уставом предприятия они не предусмотрены — принесли ЦЭБу 16 миллионов рублей.

Деньги в ГУП

Комитет законности монополизировал рынок диспетчерских услуг при эвакуации автомобилей на штраф-стоянки, сделав единым оператором свое ГУП ЦЭБ.

Комитет регулярно заключает госконтракты с предприятием на 22 миллиона рублей. В Петербурге эвакуируют около 190 тысяч машин в год. Соответственно, стоимость одной заявки превышает 110 рублей — примерно столько в час получает сотрудник фастфуда. Обработать заявку — это три раза поговорить по телефону (гаишник, эвакуаторщик, автовладелец) и вбить в компьютер адрес и данные машины. С учетом одновременной работы четырех диспетчеров на каждого приходится по пять-шесть заявок в час.

Еще по два миллиона в год ГУП ЦЭБ получает от подведомственной комитету «Поисково-спасательной службы» — просто за то, что на складах хранится списанная техника. Контракты заключаются без конкурентных процедур. Их стоимость была высчитана несколько лет назад довольно нетривиальным способом. «Поисково-спасательная служба» собрала коммерческие предложения от трех юрлиц — собственно ГУП ЦЭБ, аффилированной с ним юридической конторы «Русский щит Северо-Запад» и компании по продаже мяса «Сибирка». Обе никогда не занимались СВХ.



Комитет по законности за шесть лет «влил» в ГУП ЦЭБ около 200 миллионов рублей. В эту сумму входят контракты на демонтаж и хранение изъятого имущества в рамках городского закона об административных правонарушениях (24 миллиона за три года). Судя по отчетам комитета, в последнем квартале 2020 года склады ЦЭБ в интересах города служили два раза. В октябре туда свезли изъятые арбузы, в декабре — нелегальные елки.

Праздничные подрядчики

Комитет законности несет в Петербурге бремя торжеств. Он организует концерты на всевозможные даты, преимущественно связанные с силовиками. У ведомства есть пул подрядчиков. Самый популярный способ закупки — у единственного поставщика. Так как этот способ возможен только при чрезвычайных обстоятельствах, иногда приходится проявлять смекалку.

В ноябре 2019 года комитет проводил в Ледовом концерт в честь дня сотрудника органов внутренних дел. На праздник выделялись 9 миллионов рублей, контракт заключили с фондом «Содействие и милосердие». Он выступает агентом артистов патриотического толка.



«Защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Своевременное непроведение концертной программы нарушит права нескольких тысяч граждан. Конституция декларирует, что именно человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Создается реальная опасность, угрожающая конституционным правам многих граждан», — обосновал закупку начальник юридического отдела Андрей Воробьев.

На концерт собрались тысяч десять человек. Из них выбрали семьдесят и позвали в VIP-зону заесть «Меланхолию» Полины Гагариной щедрым фуршетом. Из представленных в меню 26 блюд отсутствовала треть. Гостей объели на 150 тысяч. Но комитет целиком оплатил фуршет, включая фантомные тарталетки с оливье, шашлыки из фарерского лосося, десерты и сырные тарелки.

В 2018 году жертвой неконкурентной закупки стали пожарные, которых комитет снабжает техникой. Купленные за 40 миллионов рублей у компании «СТ-Авто» машины пришли в районные поисково-спасательные отряды без оборудования и инструмента. Пожарные сами дооснащали автомобили, а комитет выплатил поставщику полную стоимость.

Подсчеты

В прошлом году Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга проверила деятельность комитета законности в 2018 — 2019 годах и начале 2020-го. Отчет нигде не публиковался, но в этом феврале его отправили в прокуратуру города, благодаря чему «Фонтанка» смогла с ним ознакомиться.

По мнению КСП, комитет законности щедро переплачивает своему ГУП «Центр экономической безопасности» — завышение стоимости контрактов составило 27 миллионов рублей за пару лет.

«Комитет ненадлежаще осуществляет полномочия собственника имущества ГУП ЦЭБ», — говорится в отчете.

Всего КСП выявила 285 нарушений на 149 миллионов рублей. Треть приходится на проведение комитетом праздников, еще треть — на закупки, документально подтвердить которые не представилось возможным.

В комитете законности «Фонтанке» прокомментировали претензии КСП:

«По результатам проверки Контрольно-счетной палаты Санкт Петербурга в настоящее время комитетом сформирован план по устранению выявленных замечаний. Контроль за его исполнением будут вести органы исполнительной власти Санкт-Петербурга, наделенные функциями контроля и надзора. Стоит отметить, что в отчете отражены «нарушения», в том числе финансовые, на общую сумму 149,5 млн руб. Из них в 2018 году, то есть до смены руководства КВЗПБ, допущены нарушения на сумму 99,7 млн руб. В 2020 году финансовых нарушений нет. Остальные претензии в абсолютном большинстве касаются обязанностей исполнителей по госконтрактам. Комитетом еще до проверки КСП уже велась досудебная и судебная работа по возмещению части средств, выявленных КСП как израсходованные с нарушениями (порядка 10 исков в суд, по трем уже взысканы средства)».

Указанные в отчете допущенные подведомственными организациями нарушения могут быть устранены только ими самими, уверяют в комитете.

«Полномочия не предполагают возможности осуществления КВЗПБ текущего или непосредственного контроля за деятельностью организаций. То есть допущенные такими организациями нарушения могут быть выявлены только в рамках проверочных мероприятий. Таким образом, принять предусмотренные законодательством меры реагирования, в первую очередь в отношении руководителей организаций, допустивших выявленные КСП нарушения, КВЗПБ смог только после их обнаружения. По результатам служебной поверки директору ГУП ЦЭБ было вынесено дисциплинарное взыскание и прекращены трудовые отношения».

Объевший полицию фонд «Содействие и Милосердие» возместил не оказанные услуги тоже после проверки КСП.

Создание коммерческого клона — ООО ЦЭБ — комитет прокомментировал так:

«ООО ЦЭБ учреждено конкретными гражданами, без ведома комитета. Ущерба бюджету нет. КСП усмотрело лишь признаки конфликта интересов (возможной заинтересованности отдельных работников ГУП в эффективности деятельности ООО). Согласно отчету, он направлен только в прокуратуру. КСП в правоохранительные органы отчет не направляла».

По данным «Фонтанки», 3 февраля ГУ МВД Петербурга и области запросило отчет КСП.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

