Роскачество запустило сертификацию отелей по стандарту Muslim friendly: в номерах должен быть Коран и мини-бар без алкоголя

В России стартовала сертификация ресторанов и отелей по специальному стандарту Muslim friendly, разработанному Центром компетенций халяль при Роскачестве совместно с муфтиятами регионов РФ. Об этом стало известно 15 мая из материала «Известий».

В качестве основы были взяты нормы, действующие в 30 различных странах мира, и малайзийский стандарт Muslim friendly. Изначально стандарт предназначался для туристических предприятий, планирующих постепенно подходить к удовлетворению требований халяль, но теперь помимо ресторанов и отелей в ведомстве намерены сертифицировать и конгрессно-выставочные мероприятия. Следующим шагом «Роскачество-Халяль» будет создание специального информационного ресурса, на котором мусульмане смогут построить свое путешествие по России.