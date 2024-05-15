Роскачество запустило сертификацию отелей по стандарту Muslim friendly: в номерах должен быть Коран и мини-бар без алкоголя

В России стартовала сертификация ресторанов и отелей по специальному стандарту Muslim friendly, разработанному Центром компетенций халяль при Роскачестве совместно с муфтиятами регионов РФ. Об этом стало известно 15 мая из материала «Известий».
В качестве основы были взяты нормы, действующие в 30 различных странах мира, и малайзийский стандарт Muslim friendly. Изначально стандарт предназначался для туристических предприятий, планирующих постепенно подходить к удовлетворению требований халяль, но теперь помимо ресторанов и отелей в ведомстве намерены сертифицировать и конгрессно-выставочные мероприятия. Следующим шагом «Роскачество-Халяль» будет создание специального информационного ресурса, на котором мусульмане смогут построить свое путешествие по России.
Под стандартом понимается свод норм и правил, которым должны соответствовать услуги предприятий сферы обслуживания: в номерах отеля, к примеру, по запросу гостя обязательно должны быть Коран и молитвенные коврики, а в меню и мини-баре не должен присутствовать алкоголь. Уточняется, что нормы распространяются не на все номера, а лишь на конкретные.
Ранее Духовное управление мусульман РФ заявило, что отсутствие мечетей в городах-миллионниках России провоцирует напряженность и вызывает недовольство населения.