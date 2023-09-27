Мусульмане хотят больше мечетей в городах-миллионниках России. И в тюрьмах

Отсутствие мечетей в городах-миллионниках России провоцирует напряженность и вызывает недовольство населения, считает ДУМ (Духовное управление мусульман) РФ. Как передает 27 сентября РИА Новости, об этом говорится в итоговой резолюции пленума ДУМ, прошедшего в Соборной мечети Москвы.



«Подчеркиваем, что отсутствие мечетей в городах-миллионниках провоцирует напряженность и недовольство как среди мусульманского населения, так и среди немусульман», — цитирует агентство резолюцию ДУМ РФ .



Еще мусульмане хотят видеть молельные дома для единоверцев в российских тюрьмах и колониях. В резолюции есть пункт о сотрудничестве с ФСИН. Там сказано, что «необходимо выработать и утвердить типовой проект молельного дома для мест лишения свободы».

