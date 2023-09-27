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    Мусульмане хотят больше мечетей в городах-миллионниках России. И в тюрьмах

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    46 комментариев

    Отсутствие мечетей в городах-миллионниках России провоцирует напряженность и вызывает недовольство населения, считает ДУМ (Духовное управление мусульман) РФ. Как передает 27 сентября РИА Новости, об этом говорится в итоговой резолюции пленума ДУМ, прошедшего в Соборной мечети Москвы.

    «Подчеркиваем, что отсутствие мечетей в городах-миллионниках провоцирует напряженность и недовольство как среди мусульманского населения, так и среди немусульман», — цитирует агентство резолюцию ДУМ РФ.

    Еще мусульмане хотят видеть молельные дома для единоверцев в российских тюрьмах и колониях. В резолюции есть пункт о сотрудничестве с ФСИН. Там сказано, что «необходимо выработать и утвердить типовой проект молельного дома для мест лишения свободы».

    В идеале, кроме строительства мечетей, ДУМ РФ хотело бы видеть в России «развитие индустрии халяль, включая продвижение и совершенствование исламского банкинга».

    Не забыли в резолюции и о теме СВО. В документе отмечено, что мусульманским религиозным организациям следует активно участвовать в оказании гуманитарной, духовной и психологической помощи участникам СВО и пострадавшим в ходе боевых действий.

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    Комментарии 46

    Гость27 Сен 2023 в 20:48
    Страна кишлак
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 20:43
    Уважаемые мусульмане, есть в россии хорошая поговорка, - "Со своим уставом в чужой монастырь не ходят".
    У себя стройте.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 20:41
    Дома у них много мечетей- домой, и не будет напряженности в наших городах и они будут свободно себе молится хоть по пятнадцать раз на дню.
    +0−0
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