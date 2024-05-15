Новый глава Счетной палаты анонсировал возобновление проверок IT-компаний

В России пора проверить ценообразование в сфере цифровизации. Об этом заявил новый глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук, выступая перед сотрудниками контрольного ведомства 15 мая.
Он напомнил, что мораторий на проверку IT-компаний, который действовал в России несколько месяцев назад, недавно завершился, и теперь власти могут начать их проверять, пишет РИА Новости. «Надо разбираться с ценообразованием», — заявил Ковальчук.
Мораторий вводился, чтобы поддержать разработчиков, но теперь нужно смотреть за процессом, отметил он, заявив, что не понаслышке знает, как идет цена продукта от вендора заказчику. «И знаю, что зачастую заказчик даже не определяет, кто у него победил, а это происходит внизу, путем договорённости вендоров и интегратора», — добавил Ковальчук.
По его словам, затраты на информационные системы составляют значительную часть бюджета организаций, и их можно оптимизировать, передает ТАСС.
Весной 2022 года правительство РФ ввело трехлетний мораторий на плановые проверки российских IT-компаний. А в марте 2024 года отменило мораторий на антимонопольные проверки «цифровых гигантов».
Борис Ковальчук был назначен главой Счетной палаты России накануне. Во время утверждения его кандидатуры Советом Федерации он заявил, что СП обратит пристальное внимание на ценообразование российского программного обеспечения и проверит, чтобы затраты на поддержку ПО не были для пользователей неподъемными, сообщал «КоммерсантЪ».