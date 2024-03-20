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    Правительство РФ отменило мораторий на антимонопольные проверки «цифровых гигантов»

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    Мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний отменило правительство России. Поводом стало большое количество жалоб на нарушения со стороны «цифровых гигантов», сообщает 20 марта в телеграм-канале Федеральная антимонопольная служба.

    Отмена моратория на проверки, полагают в ФАС, позволит эффективно бороться со злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей и будет способствовать здоровой конкуренции и развитию отрасли.

    В декабре 2023 года правительство России продлило мораторий на проведение проверок бизнеса на 2024 год. Он не коснется объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска. Также исключение будет сделано для проверок в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны и срабатывания специальных индикаторов, которые свидетельствуют о возможных нарушениях обязательных требований.

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