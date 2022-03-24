Мишустин подписал постановление о трехлетнем моратории на проверки IT-компаний

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские IT-компании на три года освобождаются от плановых государственных и муниципальных проверок. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства РФ 24 марта.



Глава кабмина также отметил, что за последние два года правительство РФ в два раза сократило число контрольных мероприятий в отношении предприятий и предпринимателей — более чем с полутора миллионов до 740 тысяч.



Освобождение от плановых проверок входит в новые меры по поддержке IT-отрасли. Ранее «Фонтанка» также сообщала о льготной ипотеке и отсрочке от армии для российских айтишников. Кроме того, все IT-компании страны на три года освободят от уплаты налога на прибыль.

