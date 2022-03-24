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Мишустин подписал постановление о трехлетнем моратории на проверки IT-компаний

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские IT-компании на три года освобождаются от плановых государственных и муниципальных проверок. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства РФ 24 марта.

Глава кабмина также отметил, что за последние два года правительство РФ в два раза сократило число контрольных мероприятий в отношении предприятий и предпринимателей — более чем с полутора миллионов до 740 тысяч.

Освобождение от плановых проверок входит в новые меры по поддержке IT-отрасли. Ранее «Фонтанка» также сообщала о льготной ипотеке и отсрочке от армии для российских айтишников. Кроме того, все IT-компании страны на три года освободят от уплаты налога на прибыль.

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Комментарии (1)

Карабас Барабас
Ну и что? Через недельку другое подпишет, потом ещё и ещё.
Бумага всё стерпит, на это уже давно никто внимания не обращает.
А кошмаринье и отжим бизнеса никуда не денутся, только называться будут по другому. Те же яйца только вид с боку.
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