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Российские айтишники получат отсрочку от армии и льготную ипотеку

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В России принимаются новые меры поддержки IT-отрасли, заявил 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. В частности, айтишники, работающие в российских компаниях, смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, пока там трудоустроены.

Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин. На три года все IT-компании страны освободят от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, им предоставят льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%.

«Налоговые преференции будут распространены на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений», — говорится в сообщении.

Для создания отечественных решений правительство также расширит программу представления грантов. Мишустин поручил Минцифры оперативно подготовить необходимые документы.

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Комментарии (29)

Денеб
Это новость для айтишников-неудачников, совсем тупых или "путинских" айтишников....
Нормальные айтишники давно в Европе или Америке......
Olaaa
Какие айтишники? Скоро все росияне дружно будут палкой землю ковырять в своих дворах..и бухгалтерия вся будет на счётах из прошлого века.
vitaly.repin
Когда увидят, что этот пряник не сработал, введут выездные визы. А нелояльные будут работать из шарашек. Уверен, что многих здешних псевдо-патриотов эта перспектива очень обрадует, но на месте инженеров я бы призадумался, что возможно это не вполне то, чего они хотят в )той жизни для себя и своих семей.
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