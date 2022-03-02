Российские айтишники получат отсрочку от армии и льготную ипотеку

В России принимаются новые меры поддержки IT-отрасли, заявил 2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. В частности, айтишники, работающие в российских компаниях, смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии, пока там трудоустроены.
Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин. На три года все IT-компании страны освободят от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами, им предоставят льготные кредиты на выгодных условиях — по ставке, не превышающей 3%.
«Налоговые преференции будут распространены на разработчиков мобильных приложений и организации, занимающиеся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений», — говорится в сообщении.
Для создания отечественных решений правительство также расширит программу представления грантов. Мишустин поручил Минцифры оперативно подготовить необходимые документы.