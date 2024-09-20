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    Клещи за неделю покусали более восьмисот петербуржцев. Число случаев заболевания энцефалитом увеличилось в три раза

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    За прошедшую неделю 807 человек (из них 91 — несовершеннолетний) обратились в медучреждения Санкт-Петербурга по случаю присасывания клещей. Такую статистику приводит региональное отделение Роспотребнадзора.

    При этом 118 случаев присасывания клещей отмечены непосредственно в черте города. Лидером остается Курортный район (43 случая), далее — Выборгский район (20), Петродворцовый район (10), Приморский район (9), Пушкинский район (8) и Московский район (7).

    Зарегистрированы 16 случаев заражения клещевым боррелиозом (как и на прошлой неделе) и 3 случая заболевания клещевым энцефалитом (на прошлой неделе — 1).

    В связи с этим Роспотребнадзор напомнил, что крайне важно соблюдать меры для предотвращения присасывания клещей:

    — надевать на прогулку в парке или в лесу плотно прилегающую одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон;

    — использовать аэрозольные средства против клещей;

    — проводить осмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15–20 минут.

    На прошлой неделе в больницы обратились 956 человек, к которым присосались членистоногие.

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