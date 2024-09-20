Клещи за неделю покусали более восьмисот петербуржцев. Число случаев заболевания энцефалитом увеличилось в три раза

За прошедшую неделю 807 человек (из них 91 — несовершеннолетний) обратились в медучреждения Санкт-Петербурга по случаю присасывания клещей. Такую статистику приводит региональное отделение Роспотребнадзора.

При этом 118 случаев присасывания клещей отмечены непосредственно в черте города. Лидером остается Курортный район ( 43 случая ), далее — Выборгский район (20), Петродворцовый район (10), Приморский район (9), Пушкинский район (8) и Московский район (7).

Зарегистрированы 16 случаев заражения клещевым боррелиозом (как и на прошлой неделе) и 3 случая заболевания клещевым энцефалитом (на прошлой неделе — 1).

