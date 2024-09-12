За неделю клещи покусали почти тысячу петербуржцев. 123 случая — в черте города

За прошедшую неделю 956 человек обратились в медучреждения Санкт-Петербурга по случаю присасывания клещей: такую статистику приводит региональное отделение Роспотребнадзора. Из них 92 — несовершеннолетние.
При этом 123 случая присасывания клещей отмечены непосредственно в черте города: лидером стал Курортный район (52 случая), далее — Пушкинский район (14), Петродворцовый район (13), Выборгский район (11), Красносельский район (10) и Приморский район (7).
Зарегистрированы 16 случаев заражения клещевым боррелиозом и 1 случай заболевания клещевым энцефалитом.
В связи с этим Роспотребнадзор напомнил, что крайне важно соблюдать меры для предотвращения присасывания клещей:
— надевать на прогулку в парке или в лесу плотно прилегающую одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон;
— использовать аэрозольные средства против клещей и
— проводить осмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15–20 минут.
В период с 29 августа по 4 сентября в больницы обратились 1 148 человек, к которым присосались членистоногие.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.