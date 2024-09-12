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Происшествия За неделю клещи покусали почти тысячу петербуржцев. 123 случая — в черте города

За неделю клещи покусали почти тысячу петербуржцев. 123 случая — в черте города

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2 комментария

За прошедшую неделю 956 человек обратились в медучреждения Санкт-Петербурга по случаю присасывания клещей: такую статистику приводит региональное отделение Роспотребнадзора. Из них 92 — несовершеннолетние.

При этом 123 случая присасывания клещей отмечены непосредственно в черте города: лидером стал Курортный район (52 случая), далее — Пушкинский район (14), Петродворцовый район (13), Выборгский район (11), Красносельский район (10) и Приморский район (7).

Зарегистрированы 16 случаев заражения клещевым боррелиозом и 1 случай заболевания клещевым энцефалитом.

В связи с этим Роспотребнадзор напомнил, что крайне важно соблюдать меры для предотвращения присасывания клещей:

— надевать на прогулку в парке или в лесу плотно прилегающую одежду светлых тонов, закрытую обувь, головной убор или капюшон;

— использовать аэрозольные средства против клещей и

— проводить осмотры одежды, волос и открытых участков тела каждые 15–20 минут.

В период с 29 августа по 4 сентября в больницы обратились 1 148 человек, к которым присосались членистоногие.

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Клещи Петербург Статистика Клещевой боррелиоз Клещевой энцефалит Роспотребнадзор
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Комментарии
2
282408812
12 сентября 2024, 16:35
В последнем абзаце описана прогулка психопата
282666673
12 сентября 2024, 16:49
После пандемии остался 1 литр антисептика, в который я бросил большую ложку гвоздички приправы. Антисептик пахнет очень хорошо. Им пользуюсь при прогулке в лесу. Клещи и комары не любят гвоздичку на теле. Стал после бритья на лице использовать. Запах этого состава выносят домашние животные, и им нравится этот запах от меня.
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