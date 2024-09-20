ФАС аннулировала итоги конкурса по Дальневосточной развязке Большого Смоленского моста

Федеральная антимонопольная служба по результатам внеплановой проверки отменила результаты конкурса по строительству Дальневосточной развязки на съезде с Большого Смоленского моста, следует из текста предписания, размещенного на портале госзакупок.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что ФАС приостановила определение поставщика в конкурсе по строительству Дальневосточной развязки после жалобы одного из участников закупки АО «Дороги и мосты». Компания указывала, что из-за особенностей формулировок в конкурсной документации победителю, компании «Возрождение», могли зачесть неисполненные контракты.
Как следует из решения, сама жалоба была отклонена, но по итогам проверки предписано отменить протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок, устранить нарушения и объявить новые сроки подачи заявок. В том случае, если в результате работы над ошибками изменится порядок оценки, у АО «Дороги и мосты» может появиться шанс на победу.
АО «Дороги и мосты» входит в холдинг «Нацпроектстрой», совладельцем которого является Аркадий Ротенберг. Ранее компания выиграла конкурс на строительство самого Большого Смоленского моста.