ФАС аннулировала итоги конкурса по Дальневосточной развязке Большого Смоленского моста

Федеральная антимонопольная служба по результатам внеплановой проверки отменила результаты конкурса по строительству Дальневосточной развязки на съезде с Большого Смоленского моста, следует из текста предписания, размещенного на портале госзакупок.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что ФАС приостановила определение поставщика в конкурсе по строительству Дальневосточной развязки после жалобы одного из участников закупки АО «Дороги и мосты». Компания указывала, что из-за особенностей формулировок в конкурсной документации победителю, компании «Возрождение», могли зачесть неисполненные контракты.