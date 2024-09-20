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Общество ЦЕРН вышлет из лабораторий сотни ученых, связанных с Россией

ЦЕРН вышлет из лабораторий сотни ученых, связанных с Россией

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17 комментариев

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) лишит ученых, связанных с российскими организациями, доступа к своим объектам. Об этом сообщает издание Semafor.

Европейская организация по ядерным исследованиям, управляющая Большим адронным коллайдером в Швейцарии, вышлет из своих лабораторий сотни ученых, связанных с Россией. Это произойдет в начале декабря этого года.

После 60 лет совместной работы будут окончательно разорваны соглашения о сотрудничестве в области ядерной физики. Белорусские ученые уже потеряли свои контракты в июле, а ученым из российских институтов только предстоит столкнуться с этим в начале декабря.

С 1 декабря сотрудники из России не смогут заходить на сайт ЦЕРН, посещать лаборатории организации и должны будут вернуть свои французские или швейцарские виды на жительство. Как передает журнал Nature, для продолжения работы в лабораториях организации ученым необходимо будет прекратить сотрудничество с российскими институтами и перейти в зарубежные учреждения.

Несмотря на то, что лаборатория расторгла с Россией соглашение о сотрудничестве, организация все равно продолжит работу с российскими учеными в рамках соглашения с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), расположенном в городе Дубна Московской области.

В 2022 году европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН опубликовала заявление, в котором изложила меры, принятые по отношению к России в связи с ситуацией на Украине. Среди решений — приостановка статуса страны-наблюдателя, отказ от нового сотрудничества с РФ и ее институтами, а также продвижение инициатив по поддержке украинских сотрудников и научной деятельности в области физики высоких энергий.

ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследований) — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, была основана в 1954 году.

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Комментарии
17
mjaroslav
2 часа
Хм. Ну в статье написано, что у российких ученых есть возможность продолжить работать в CERN, если они уволятся из российких институтов и устроятся на работу в европейские НИИ. Интересно, какой процент российских ученых именно так и сделает?
Sonata
2 часа
Стыдно и печально. Своё развалили, с чужим опозорились. Как так можно было? Налицо полная некомпетентность государственного управления. (Эй, Рогозин, готовь свой батут. Щас как прыгнем!)
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