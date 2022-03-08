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ЦЕРН приостановит статус России как наблюдателя и прекратит сотрудничество

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Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН 8 марта опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором изложила меры, принятые по отношению к России в связи с ее действиями в Украине.

Среди решений — приостановка статуса страны-наблюдателя, отказ от нового сотрудничества с РФ и ее институтами, а также продвижение инициатив по поддержке украинских сотрудников и научной деятельности в области физики высоких энергий.

«Украина является ассоциированным членом ЦЕРН, и украинские ученые принимают активное участие во многих экспериментах и деятельности лаборатории», — говорится в заявлении, авторы которого говорят о своем желании «внести свой вклад в гуманитарную деятельность в Украине и помочь украинскому сообществу в ЦЕРНе».

Также совет организации выразил поддержку тем многочисленным членам российского научного сообщества ЦЕРН, которые не поддерживают действия властей своей страны.

ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследований) — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, была основана в 1954 году.

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Комментарии (18)

Милая +
Принимающие такие решения понимают ли что творят? Угроза жизни на всей планете, а не только в отдельной стране.
Paul3390
Ну что ж - без России Церн можно смело закрывать на замок. С чем еврогейцев и поздравляю.
263784231
Ещё бы буквы "Z" и "V" надо было им запретить использовать на своей территории. А то, Александр Васильевич к ним заглядывал на огонёк - неровен час, прочертят денацификаторы на штабных картах старую дорожку к Чертову мосту и придётся гномам свои шестерёнки для часов по всем долинам и по взгорьям Альп собирать...
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