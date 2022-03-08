ЦЕРН приостановит статус России как наблюдателя и прекратит сотрудничество

Европейская организация по ядерным исследованиям ЦЕРН 8 марта опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором изложила меры, принятые по отношению к России в связи с ее действиями в Украине.
Среди решений — приостановка статуса страны-наблюдателя, отказ от нового сотрудничества с РФ и ее институтами, а также продвижение инициатив по поддержке украинских сотрудников и научной деятельности в области физики высоких энергий.
«Украина является ассоциированным членом ЦЕРН, и украинские ученые принимают активное участие во многих экспериментах и деятельности лаборатории», — говорится в заявлении, авторы которого говорят о своем желании «внести свой вклад в гуманитарную деятельность в Украине и помочь украинскому сообществу в ЦЕРНе».
Также совет организации выразил поддержку тем многочисленным членам российского научного сообщества ЦЕРН, которые не поддерживают действия властей своей страны.
ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследований) — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, была основана в 1954 году.