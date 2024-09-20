Навязывают деструктивные установки и противоречат традиционным ценностям: Мишустин утвердил список из 47 недружественных стран

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил перечень стран, «навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки», которые «противоречат традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Документ был опубликован 20 сентября на портале официального опубликования правовых актов.
Список был подготовлен в соответствии с указом президента России об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские ценности. По указу Владимира Путина иностранные граждане и лица без гражданства могут запросить разрешение на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством квоты и не сдавая экзамены по русскому языку и истории России.
В перечень вошли 47 государств, среди которых — США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Австралия, Австрия, Греция, Микронезия, Италия, Сингапур, Тайвань (Китай), Швеция, Франция, Украина, Болгария, Канада, Лихтенштейн, Люксембург, Новая Зеландия, Монако, Северная Македония, Португалия, Нидерланды, Кипр, Дания и другие.
Распоряжение Мишустина вступает в силу со дня официального опубликования.