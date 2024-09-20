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Происшествия «Прямая угроза безопасности ЗАЭС»: Энергодар атаковали дроны, поврежден трансформатор подстанции

«Прямая угроза безопасности ЗАЭС»: Энергодар атаковали дроны, поврежден трансформатор подстанции

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5 комментариев

Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), 20 сентября подвергся повторной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба станции вечером в пятницу.

«Создана прямая угроза безопасности ЗАЭС», — сказано в заявлении.

Согласно представленной информации, ударом дрона ВСУ был повреждён трансформатор на подстанции «Заря», которая участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции и находится в непосредственной близости от периметра ЗАЭС.

«Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС», — заявляет пресс-служба. Персоналом станции была введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры и приняты необходимые меры безопасности.


Радиационный фон не превышает природных значений.

Энергодар и ЗАЭС регулярно фигурируют в сводках об атаках беспилотников. МАГАТЭ заявляло об ухудшении ядерной безопасности из-за происходящего. Инженер-ядерщик рассказал, возможен ли на Запорожской АЭС сценарий Чернобыля.

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ЗАЭС Дроны Атака беспилотника Атомная станция Энергодар Подстанция Трансформатор Заря
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Комментарии
5
Скрепоразгибатель
1 час
Очередной удар в спину - МАГАТЭ призвала немедленно деоккупировать ЗАЭС.Не помогли обнимашки с Гроссо..
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