«Прямая угроза безопасности ЗАЭС»: Энергодар атаковали дроны, поврежден трансформатор подстанции

Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), 20 сентября подвергся повторной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба станции вечером в пятницу.

Согласно представленной информации, ударом дрона ВСУ был повреждён трансформатор на подстанции «Заря», которая участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции и находится в непосредственной близости от периметра ЗАЭС.