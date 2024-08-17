МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Ситуация с ядерной безопасностью ухудшилась на Запорожской АЭС после атаки дрона. Об этом в субботу, 17 августа , сообщает МАГАТЭ, передает ТАСС.



«Ситуация ухудшается на фоне удара дрона по дороге вдоль периметра станции», — говорится в сообщении агентства. Удар произошел около основного пруда-охладителя в 100 метрах от высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская».



Специалисты МАГАТЭ сообщили, что слышали звуки взрывов, пулеметных очередей и работы артиллерии на различном расстоянии от станции.



«Атомные электростанции <...> не способны выдержать прямую военную атаку, да и не должны, что можно сказать о любом другом энергетическом объекте в мире», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

