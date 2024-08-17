    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    756мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.91eur97.84

    МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

    3680
    5 комментариев

    Ситуация с ядерной безопасностью ухудшилась на Запорожской АЭС после атаки дрона. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает МАГАТЭ, передает ТАСС.

    «Ситуация ухудшается на фоне удара дрона по дороге вдоль периметра станции», — говорится в сообщении агентства. Удар произошел около основного пруда-охладителя в 100 метрах от высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская».

    Специалисты МАГАТЭ сообщили, что слышали звуки взрывов, пулеметных очередей и работы артиллерии на различном расстоянии от станции.

    «Атомные электростанции <...> не способны выдержать прямую военную атаку, да и не должны, что можно сказать о любом другом энергетическом объекте в мире», — заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МАГАТЭЗапорожская АЭС
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close