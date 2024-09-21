Тысячи человек встретили в Ингушетии борт с телами погибших охранников офиса Wildberries

Жители Ингушетии встретили в аэропорту Магас борт с телами погибших охранников офиса Wildberries Адама Алмазова и Ислама Эльмурзаева. В знак поддержки и скорби вдоль дороги выстроились тысячи человек — об этом в ночь с 20 на 21 сентября сообщает РИА Ингушетия.

Машины скорой помощи и сопровождения отъехали от аэропорта и направились в Долаково и Кантышево. В субботу состоятся намазы по погибшим: в поселке Долаково — по Адаму Алмазову, в поселке Кантышево — по Исламу Эльмурзаеву.

О 41-летнем Адаме Алмазове СМИ сообщали, что в прошлом он состоял в охране замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова. 28-летний Исламбек Эльмурзаев — мастер спорта по вольной борьбе.

Соосновательница Willdberries Татьяна Бакальчук объявила день траура в компании после стрельбы, в результате которой погибли Алмазов и Эльмурзаев.

