Тысячи человек встретили в Ингушетии борт с телами погибших охранников офиса Wildberries

Жители Ингушетии встретили в аэропорту Магас борт с телами погибших охранников офиса Wildberries Адама Алмазова и Ислама Эльмурзаева. В знак поддержки и скорби вдоль дороги выстроились тысячи человек — об этом в ночь с 20 на 21 сентября сообщает РИА Ингушетия.
Машины скорой помощи и сопровождения отъехали от аэропорта и направились в Долаково и Кантышево. В субботу состоятся намазы по погибшим: в поселке Долаково — по Адаму Алмазову, в поселке Кантышево — по Исламу Эльмурзаеву.
О 41-летнем Адаме Алмазове СМИ сообщали, что в прошлом он состоял в охране замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова. 28-летний Исламбек Эльмурзаев — мастер спорта по вольной борьбе.
Соосновательница Willdberries Татьяна Бакальчук объявила день траура в компании после стрельбы, в результате которой погибли Алмазов и Эльмурзаев.
Cтрельба произошла 18 сентября, в бизнес-центре «Романов двор», где расположен офис WB. Погибли два охранника офиса. Всего в результате произошедшего пострадали семь человек, среди них оказались и полицейские. Всего было арестовано 30 фигурантов дела о стрельбе в офисе Wildberries в Романовом переулке. Конфликт начался после того, как туда с «командой» прибыл сооснователь Владислав Бакальчук. Ранее ему был предъявлен ряд обвинений: в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК); покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК); покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и самоуправстве (ст. 330 УК), но сам он был отпущен домой.
Дома он записал обращение к супруге Татьяне и обвинил Сулеймана Керимова в попытке захвата Wildberries.