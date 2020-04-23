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23.04.2020 13:42
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Россия опустила на границах «железный занавес» для обладателей двойного гражданства и ВНЖ

Антикоронавирусные ограничения поставили в затруднительное положение россиян с двойным гражданством и видом на жительство, которые приехали на родину по российскому паспорту.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Как поясняет ФСБ, теперь их считают исключительно российскими гражданами, которые обязаны подчиняться российским законам. И путь, например, в Финляндию, где остались семьи и бизнес, через пограничные пункты пропуска пока закрыт.

«Читайте, завидуйте, я — гражданин...»

Финляндия не требует от новых граждан отказаться от другого паспорта, поэтому многие россияне сохраняют «краснокожую паспортину». Такой шаг позволяет им не проходить процедуру отказа от гражданства и ездить в РФ без виз. Однако это и подвело тех, кто решил вырваться на родину в эпоху пандемии, так как при въезде в Россию по российскому паспорту они стали россиянами, на которых распространяются антикоронавирусные ограничения.

Одним из таких стал основатель «Русского радио» и хельсинкской радиостанции «Спутник» Сергей Архипов, который уже много лет живет в финской столице. Накануне он не смог попасть домой, так как его развернули прямо на границе после тысячи километров, проделанных из Москвы. «Я въехал на территорию России 6 апреля на машине с финскими номерами и по российскому паспорту. У меня за день до этого умер отец, а мама осталась одна. На границе я показал медосвидетельствование и спросил, смогу ли я вернуться? На что получил утвердительный ответ. Затем я просидел 2 недели на карантине. 21 апреля приезжаю к границе со всеми документами, которые мне ранее сказали с собой взять, а мне говорят: «У нас для вас плохие новости — мы не можем вас выпустить», — рассказал бизнесмен «Фонтанке». По его словам, пограничники сослались на постановление 763-р от 27 марта, заверив, что «свидетельство о смерти не является уважительной причиной для выезда из страны».

Постановление 763-р вводит временные ограничения на «движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации». В нем проговариваются и некоторые исключения, а 17 апреля список выездных был даже расширен. Теперь он включает дипломатов, персонал военных баз, работников атомной отрасли в других странах, экипажи судов, водителей грузовиков, транзитных пассажиров, следующих в Калининград через Белоруссию и Литву, а также отправляющихся на похороны родственников.

Об аналогичных проблемах в редакцию написал читатель «Фонтанки» Алексей. «19 апреля при попытке вернуться домой в Финляндию на КПП Вяртсиля меня развернули, сославшись на постановление правительства от 27 марта 2020 года номер 763-р», — сообщил мужчина (он уже 15 лет постоянно проживает в финской столице). Читатель «Фонтанки» ни в одну их предложенных категорий не попал. По его словам, вся его жизнь — в соседней стране, а в Россию он приезжает лишь навестить 86-летнюю бабушку-блокадницу в карельской Питкяранте. Также он решил поступить и до введенных ограничений, однако оказался в затруднительном положении. «По факту я теряю работу, нахожусь на территории РФ принудительно, работодателю я не могу объяснить, когда я вернусь. У меня нет дохода, фактически я стал человеком без определенного места жительства и без средств к существованию», — рассказал Алексей.


В подобной ситуации оказалась и жительница финской столицы Алла, которая уже 4 недели остается в Петербурге. «Вся моя жизнь за 20 лет переместилась в Хельсинки, и моя Родина по рождению препятствует моему возвращению домой!» — сетует женщина. В Хельсинки у нее остался 20-летний сын, а в Петербург она приехала 16 марта навестить маму. Ее предупредили о 2-недельном карантине, на который она согласилась. За это время движение через российско-финскую границу было ограничено. Она отмечает, что пока сложно сказать, как затянувшийся отпуск в России сказался на ее инвестиционном бизнесе, однако за это время накопилось «моральное угнетение».

Таких случаев уже больше десятка, если судить по отправленному накануне обращению к российскому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое написали застрявшие в РФ граждане стран-соседок — Швеции и Финляндии. Адвокат «Агоры» Александр Передрук рассказал «Фонтанке», что из 29 подписавшихся у 12 есть финский паспорт.

«Основной закон провозглашает, что семья находится под защитой российского государства. Вместе с тем сегодня мы лишены этой защиты и не можем воссоединиться со своими семьями и близкими, несмотря на то, что многие из нас в течение длительного времени разлучены с несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. При этом отсутствие понимания того, насколько долго будут сохраняться ограничительные меры, заставляет нас все больше переживать за своих родных», — сказано в обращении.

Защитник отметил, что, скорее всего, ситуация могла коснуться не только россиян с финскими и шведскими паспортами. Так, подобное обращение к российским властям уже подготовили и те, кто вторым имеет документ Кипра. «Как я понимаю, реакции [властей на обращение] пока что нет. По закону ответ должны дать в течение 30 дней», — отметил Передрук.

«К одним паспортам — улыбка у рта»

В пресс-службе пограничного Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» подтвердили, что с 30 марта было ограничено движение через пункты пропуска «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции». «Таким образом, выезд граждан Российской Федерации с территории Российской Федерации временно ограничен вне зависимости от наличия у них паспорта иностранного государства», — рассказали в ведомстве, отметив, что граждане РФ с другими паспортами рассматриваются нашей страной исключительно как россияне. При этом им «не запрещается пользоваться вторым паспортом в других странах». Статистику по количеству обладателей двойного гражданства, которые не смогли вернуться на вторую родину из-за коронавирусных ограничений, пограничники не ведут.

В генеральном консульстве Финляндии заверили, что знают о сложностях, с которыми с апреля сталкиваются имеющие финский паспорт россияне. «Россия считает, что если человек гражданин РФ и другой страны, то он является гражданином России и подчиняется российским законам и правилам», — так возникшие сложности «Фонтанке» прокомментировала генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила. По ее словам, дипмиссия не может точно сказать, сколько владельцев двух паспортов сейчас находятся в России, однако через специальную форму финского МИД 400 финнов сообщили, что остаются в РФ.

При этом она отмечает, что ограничения российского правительства не распространяются на международные аэропорты, поэтому на странице генерального консульства в Facebook накануне появилась нетипичная информация о рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Франкфурт, которыми возвращенцы могут вырваться в ЕС, где уже предъявят свой паспорт страны — члена Евросоюза. При этом дополнительным квестом становится путь оттуда в Суоми. «В аэропорту Франкфурта можно узнать о стыковочных рейсах в Хельсинки», — советует в своем сообщении дипмиссия. Финские дипломаты предупреждают, что решение о возможности вылета принимает российская сторона.

Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Noisymouse
А выехать-то почему нельзя?? Ладно, сюда - но отсюда-то? "Корону Российской Империи" вывезут?
Милая_5e4ce2f567fe8
Буква закона, безусловно, требует уважения. Однако, жизнь сложнее и многообразнее бумажных прописей. Смешанные браки, дети, рождённые в них, а также пожилые родители, родственники, оказавшиеся по другую сторону границы, не имеют конкретизации в постановлении 763-р от 27 марта. Надеюсь, что появятся законодательные уточнения, поправки к этому постановлению.
260559361
Они-то уедут домой, и все вернется опять. А вот над злобными и завистливыми русскими, которым не удалось обзавестись вторым паспортом, все будут потешаться, глядя как они давятся гречкой по причине отсутствия евро на покупку нормальных продуктов.
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