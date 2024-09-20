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Власть Политика «Путин пошутил»: Лавров прокомментировал слова президента России о поддержке Камалы Харрис

«Путин пошутил»: Лавров прокомментировал слова президента России о поддержке Камалы Харрис

2 013
10 комментариев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 сентября объяснил слова Владимира Путина о поддержке кандидата от Демократической партии Камалы Харрис наличием у президента хорошего чувства юмора.

«Владимир Владимирович Путин пошутил, — заявил глава МИД и добавил: — У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегает к шуткам во время своих выступлений и интервью» (цитата по РИА Новости).

«Мы сделали для себя вывод, что нужно рассчитывать на себя, — объяснил Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. — Полагаться на то, что придет "добрый дяденька" в Белый дом и у нас всё наладится, мы никогда уже в нашей истории не будем».

По мнению министра иностранных дел России, в США «действует пресловутое "глубинное государство"» — поэтому нет какой-либо разницы ни в отношении нынешней избирательной кампании, ни в отношении будущих.

Deep state — конспирологическая теория, сторонники которой считают, что любое правительство — фикция и странами управляют «серые кардиналы»: бюрократы, элита или военные.

На пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин рекомендовал поддержать вице-президента Камалу Харрис. «<...> Будем ее поддерживать, — сказал президент России. — Харрис так выразительно и заразительно смеется, это говорит, что у нее всё хорошо». Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он «был очень обижен» этими словами.

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Сергей Лавров Путин Камала Харрис Выборы президента США Поддержка Пошутил Deep state
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Комментарии
10
Антти Лахтанен
6 минут
Алоизыч тоже любил хорошую шутку
VKuser279092
52 минуты
Особенно его чувство юмора ценят в Украине и Европе. См. здесь же, на "Ф", статью про Торопец. Поскольку шутить не перестаёт, ловите ещё положительных оценок.
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