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Политика Путин обидел Трампа: Кандидата в президенты США задели слова российского лидера о поддержке Камалы Харрис

Путин обидел Трампа: Кандидата в президенты США задели слова российского лидера о поддержке Камалы Харрис

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8 комментариев

Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа продолжают волновать слова Владимира Путина о поддержке его соперницы на предстоящих выборах — демократки Камалы Харрис. Экс-президент и претендент на пост главы государства вновь обратился к высказыванию российского лидера на митинге в Висконсине, трансляцию которого вел C-Span.

«Я был очень обижен», признался 45-й президент США, напомнив аудитории, что «Путин поддержал Камалу». Рассуждая далее на эту тему, Трамп признался, что размышлял о словах президента России — ему «стало интересно», почему тот поддержал кандидатку от демократов, сменившую в гонке Джо Байдена. Однако к сколь-либо внятным выводам Трамп не пришел.

«Он играет в шахматы», заявил Трамп о Путине, видимо, намекая на возможную стратегию, которую избрал российский лидер подобно шахматисту, задавшемуся целью выиграть начатую партию. Но тут же предложил иную трактовку:

«Было ли это сказано с улыбкой? Я думаю, да. Возможно, с улыбкой», — впрочем и на этом компромиссном ироническом варианте Трамп не остановился, резюмировав следующим образом:

«Даже не знаю, кто скажет наверняка. Никто не понимает.

Ранее Трамп заявлял, что не понимает — «оскорбил ли» Путин его этими словами или «оказал услугу».

Как ранее писала «Фонтанка», на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин рекомендовал поддержать вице-президента Камалу Харрис. «<...> Будем ее поддерживать, — сказал президент России. — Харрис так выразительно и заразительно смеется, это говорит, что у нее всё хорошо».

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Дональд Трамп Путин Камала Харрис Поддержка Выборы в США
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Комментарии
8
OttoVonNasmorck
8 сентября 2024, 10:07
«Он играет краплёными шахматами», заявил Трамп.
alanfil
8 сентября 2024, 09:46
Мне так думается, играет он в наперстки, а не в шахматы...
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