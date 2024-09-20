Закрытие Comedy Club оказалось началом юбилейного сезона

Comedy Club новостью о закрытии начал 20-й юбилейный сезон. Речи об остановке проекта не идет. Выпуск 20 сентября, который, как сообщалось, якобы будет последним, оказался лишь началом. Со сцены в эфире ТНТ Гарик Харламов повторил слова о закрытии. Павел Воля добавил: «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club». О якобы закрытии телешоу на ТНТ ранее сообщил резидент Comedy Club Гарик Харламов. В социальных сетях холдинга «Газпром-Медиа» накануне подтвердили эту информацию. Однако в сообщения верилось с трудом – Харламов стал креативным продюсером Comedy Club буквально несколько месяцев назад.



Как развивался Comedy Club Резиденты Comedy Club начали свой путь в 2003 году — тогда они давали выступления в московских барах. Но уже через год они отсняли пилотный вариант юмористического шоу, потратив 22 тыс долларов, и продвинули свой проект на ТНТ. Так, 23 апреля 2005 года с экранов телевизоров зрители увидели первый выпуск шоу Comedy Club.



Спустя год после старта комики узнали, что российский Forbes поместил «Камеди» на девятое место своего рейтинга 50 самых богатых отечественных звезд, оценив доходы шоу в 3,5 млн долларов. «Сейчас 13 участников творческого коллектива получают от $25 000 в месяц, а продюсеры проекта — в разы больше», — написали тогда в журнале. Первые выпуски состояли как из полноценных номеров, так и миниатюр.



В том же 2006 году в Турции состоялся первый выездной фестиваль Comedy Club. 300 туристов, прибывших в один из отелей Антальи, посещали ежедневные концерты резидентов «Камеди», участвовали в конкурсах, а также дискотеках. Такие путевки тогда стоили 1,5 тыс долларов. Итого со всех участников мероприятий удалось собрать 450 тыс долларов.

15 апреля 2007 года был показан сотый выпуск юмористического шоу «Камеди», тогда же создали Comedy Club Production, единственным владельцем которой позже стал «Газпром-Медиа». Продюсерская компания, в свою очередь, запустила ряд успешных проектов для ТНТ. Одним из первых стала известная многим «Наша Russia», премьера которой состоялась в ноябре 2006 года при участии Павла Воли, Гарика Мартиросяна и Петра Буслова.



Позже с 2007 года начала выходить «Убойная лига». Ведущим юмористического шоу сначала был Леонид Школьник, а в 2009 году его сменили Павел «Снежок» Воля и Владимир «Динамит» Турчинский. Премьера Comedy Women состоялась в 2008 году, а Comedy Battle – в 2010-м. Помимо юмористических шоу, Comedy Club Production выпустил такие сериалы, как «Универ» (2008–2011) и «Интерны» (2010–2016).



Так, за 2009 год продюсерская компания Comedy Club Production заработала, как сообщал “Коммерсантъ”, 52 млн долларов. При этом совладелец CCP Артур Джанибекян отмечал, что если бы не кризис в тот период, то выручка компании могла бы составить около 70–80 млн долларов. Тем не менее вместе с падением спроса на рекламу ТНТ снизил стоимость закупки программ. Спустя год выручка компании составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль – 154,6 млн рублей, писала "Газета.ру".



Судя по рейтингам на сайте MyShows, одним из самых просматриваемых сезонов юмористического шоу Comedy Club оказался одиннадцатый, выпуски которого показывали в 2015 году. Одним из наиболее успешных оказался номер «Битва экстрасенсов на Саратов ТВ» о непутевом муже, потерявшем кольцо Всевластьевых. Отыскать пропажу пытались Антон Иванов, Алексей Смирнов, Илья Соболев и Тимур Батрутдинов. Помимо них, в этом сезоне телезрителям запомнились Демис Карибидис и Андрей Скороход.

Согласно данным «Контур.Фокуса», выручка Comedy Club Production к концу 2021 года достигла 6,6 млрд рублей. Менее результативным из-за пандемии коронавируса для телешоу пришелся 2022 год, даже несмотря на то, что тогда комикам удалось снять пять спецвыпусков «Карантин Style» по видеосвязи. По данным Mediascope, доля аудитории на апрель того года составила всего 4% – 18-й сезон не пользовался особым спросом среди зрителей. Информация о доходах за тот период нигде не указана. В течение следующего года интерес аудитории немного восстановился, и уже в 2023 году доля аудитории выросла до 5,3%, но до результатов 2015-го достичь так и не удалось.



На зарубежном видеохостинге YouTube наиболее популярным выступлением у Павла Воли остается номер про Ольгу Бузову, который набрал 54 млн просмотров на YouTube, у Гарика Харламова – «Кто хочет стать миллионером?» с участием Марины Федункив и Антона Иванова (50,2 млн просмотров), а у Александра Реввы – «Неравный брак» с Харламовым (10,1 млн просмотров).

