Гарик Харламов: шоу Comedy Club на ТНТ закрывается

Резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил о закрытии телешоу на ТНТ. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях холдинга «Газпром-Медиа».



«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — говорится в релизе, опубликованном 19 сентября.

Прощальный выпуск состоится уже в эту пятницу. В нем примут участие звезды «Женского стендапа», ведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, гендиректор Comedy Club Артур Джанибекян и другие.

Юмористическое шоу Comedy Club выходило на ТНТ с 2005 года. Идею привезли с американских гастролей участники команды КВН «Новые армяне». Арташес Саркисян и Артак Гаспарян решили адаптировать формат западных комедийных вечеринок под столичную публику. Первое мероприятие состоялось в 2003 году в баре на Остоженке, затем основатели пытались сотрудничать с MTV и СТС, но полного взаимопонимания достигли только с телеканалом ТНТ.

За эти годы вышли 20 телевизионных сезонов шоу, это более 8000 выпусков. Comedy Club удостоен двух премий ТЭФИ.