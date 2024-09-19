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Общество Гарик Харламов: шоу Comedy Club на ТНТ закрывается

Гарик Харламов: шоу Comedy Club на ТНТ закрывается

17 862
72 комментария

Резидент Comedy Club Гарик Харламов заявил о закрытии телешоу на ТНТ. Соответствующее сообщение появилось в социальных сетях холдинга «Газпром-Медиа».

«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — говорится в релизе, опубликованном 19 сентября.

Прощальный выпуск состоится уже в эту пятницу. В нем примут участие звезды «Женского стендапа», ведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарева, гендиректор Comedy Club Артур Джанибекян и другие.

Юмористическое шоу Comedy Club выходило на ТНТ с 2005 года. Идею привезли с американских гастролей участники команды КВН «Новые армяне». Арташес Саркисян и Артак Гаспарян решили адаптировать формат западных комедийных вечеринок под столичную публику. Первое мероприятие состоялось в 2003 году в баре на Остоженке, затем основатели пытались сотрудничать с MTV и СТС, но полного взаимопонимания достигли только с телеканалом ТНТ.

За эти годы вышли 20 телевизионных сезонов шоу, это более 8000 выпусков. Comedy Club удостоен двух премий ТЭФИ.

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Комментарии
72
NSE
1 час
Закройте лучше Скабееву, Соловьева, Шейнина и прочую шушару.
SERGEY111
1 час
Сценки "Доклад наверх" про производство тракторов и "Простите меня" про руководство любым регионом России - просто шикарны .
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