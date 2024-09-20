В Петербурге тренер женской хоккейной команды заплатит 30 тысяч рублей за мат в раздевалке

В Петербурге суд обязал тренера команды «СКА-Аврора» компенсировать моральные страдания юных хоккеисток, которых разгромили сначала на льду, а потом и в раздевалке. Разбирая ошибки, мужчина не выбирал выражения.



О решении Петродворцового районного суда 20 сентября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Поводом для тяжбы с Олегом Виолентием стал разбор игры, который он устроил команде в раздевалке ледового комплекса в Стрельне в ноябре прошлого года.



Прокурор, обратившийся с исками в интересах двух несовершеннолетних хоккеисток, указал, что девушки наслушались брани и резкостей, унижающих их честь и достоинство. Одна из них рассказала, что тренер не впервые не смог подобрать для них цензурных выражений.

