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    В Петербурге тренер женской хоккейной команды заплатит 30 тысяч рублей за мат в раздевалке

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    В Петербурге суд обязал тренера команды «СКА-Аврора» компенсировать моральные страдания юных хоккеисток, которых разгромили сначала на льду, а потом и в раздевалке. Разбирая ошибки, мужчина не выбирал выражения.

    О решении Петродворцового районного суда 20 сентября сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Поводом для тяжбы с Олегом Виолентием стал разбор игры, который он устроил команде в раздевалке ледового комплекса в Стрельне в ноябре прошлого года.

    Прокурор, обратившийся с исками в интересах двух несовершеннолетних хоккеисток, указал, что девушки наслушались брани и резкостей, унижающих их честь и достоинство. Одна из них рассказала, что тренер не впервые не смог подобрать для них цензурных выражений.

    В марте мировой суд признал Виолентия виновным в оскорблении и оштрафовал на 5 тысяч рублей. Сообщалось, что с использованием обсценной лексики он проводил собрание после проигранного командой матча. Тогда тренер признал, что погорячился.

    Петродворцовый суд взыскал с него по 15 тысяч рублей в пользу каждой из двух несовершеннолетних спортсменок в качестве компенсации морального вреда.

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