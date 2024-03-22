Тренер не вынес поражения и обматерил женскую хоккейную команду. Разбирались в суде

Мировой судья Петербурга привлекла к административной ответственности тренера за оскорбление женской хоккейной команды. Мужчина расстроился из-за проигрыша.
Как сообщает пресс-секретарь судов Дарья Лебедева 22 марта, команда проиграла матч 26 ноября прошлого года со счетом 8:3. Тренер не смог сдержать эмоции из-за поражения и устроил собрание с несовершеннолетними спортсменками. Однако вместо спокойного разбора ошибок мужчина в нецензурной форме высказал свое негодование относительно игры школьниц.
«Фигурант использовал слова «резко противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности», чем оскорбил и унизил честь и достоинство девушек, в том числе индивидуально не определенных, а также конкретного лица», — уточняют в пресс-службе.
На суде тренер раскаялся. Он признал, что погорячился. Мужчину привлекли к ответственности за оскорбление нескольких лиц (часть 2 статьи 5.61 КоАП РФ) и назначили минимальный штраф по этой части статьи — 5 тысяч рублей.