Минтранс пока не хочет называть дату возобновления полетов за рубеж. В Ассоциации туроператоров надеются на август
Министерство транспорта РФ не располагает точной датой, когда будет возобновлено авиасообщение с другими странами, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.
«Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано. Безусловно, в будущем полеты из РФ в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи», — цитирует 8 июня заявление ведомства ТАСС.
В министерстве отметили, что сначала необходимо наладить авиаперевозки внутри страны, соблюдая меры для защиты пассажиров от COVID-19.
При этом в Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали «Интерфаксу», что рейсы могут возобновить уже с 1 августа. По информации АТОР, сначала будет открыто сообщение с 7 европейскими странами, а также с государствами Ближнего Востока и Азии.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал открытие границ для выезда за рубеж, а также дал поручение Росавиации готовиться к возобновлению полетов.