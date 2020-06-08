FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +28
68.63р77.97р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.06.2020 15:44
2
Печать

Минтранс пока не хочет называть дату возобновления полетов за рубеж. В Ассоциации туроператоров надеются на август

Министерство транспорта РФ не располагает точной датой, когда будет возобновлено авиасообщение с другими странами, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.

«Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано. Безусловно, в будущем полеты из РФ в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи», — цитирует 8 июня заявление ведомства ТАСС.

В министерстве отметили, что сначала необходимо наладить авиаперевозки внутри страны, соблюдая меры для защиты пассажиров от COVID-19.

При этом в Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали «Интерфаксу», что рейсы могут возобновить уже с 1 августа. По информации АТОР, сначала будет открыто сообщение с 7 европейскими странами, а также с государствами Ближнего Востока и Азии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал открытие границ для выезда за рубеж, а также дал поручение Росавиации готовиться к возобновлению полетов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

NikiMagnusson
Не хочет называть дату возобновления полетов за рубеж ? ))

Цитата :"По информации экспертов, по замыслу Минтранса 15 июля уже должен вылететь первый международный рейс. В этом случае авиакомпании должны открыть продажу билетов в середине июня, не позднее 20-х чисел текущего месяца. «О возобновлении зарубежных полетов могут объявить уже в ближайшие недели, чтобы дать перевозчикам возможность заблаговременно открыть продажи и гарантированно загрузить первые рейсы», - говорят источники в авиаотрасли."
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/51683.html

Тем временем на сайте нац перевозчика АФЛ рейс из Москвы в Белград уже на 12 июня, в свободном доступе.
Билеты можно приобрести.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний