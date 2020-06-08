Минтранс пока не хочет называть дату возобновления полетов за рубеж. В Ассоциации туроператоров надеются на август

Министерство транспорта РФ не располагает точной датой, когда будет возобновлено авиасообщение с другими странами, которое было прервано из-за пандемии коронавируса.



«Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано. Безусловно, в будущем полеты из РФ в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи», — цитирует 8 июня заявление ведомства ТАСС.



В министерстве отметили, что сначала необходимо наладить авиаперевозки внутри страны, соблюдая меры для защиты пассажиров от COVID-19.

