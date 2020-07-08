«Июль — 99% нет. Август — под вопросом». В АТОР не ждут быстрого возобновления авиаперевозок по популярным направлениям

«Сейчас мы понимаем, что до конца июля — это будет почти чудо. Крайне маловероятно, что будет открытие авиасообщения с какими-то туристическими направлениями. 99% — нет. Август сильно под вопросом. Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре», — цитирует 8 июля заявление Ломидзе радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, пессимистичный сценарий подразумевает открытие авиасообщения с популярными направлениями только в декабре. Ломидзе подчеркнула, что спросом у россиян пользуются страны Средиземноморья, включая Турцию.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня заявила, что Россия готова открыть границы при соблюдении принципа взаимности. Ранее премьер Михаил Мишустин уже анонсировал открытие границ, однако попросил россиян пока воздержаться от поездок в другие страны. При этом президент Владимир Путин призвал развивать внутренний туризм. Желающим отдохнуть в Крыму стоит поторопиться, так как глава региона Сергей Аксенов констатировал, что практически все в среднем ценовом сегменте забронировано до осени.