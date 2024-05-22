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    В Томске во время детской игры взорвалась пластиковая канистра. Пострадал 10-летний мальчик

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    В Томске 10-летний мальчик пострадал во время детской игры. Он с друзьями пинал во дворе пластиковую канистру, которую там ранее кто-то оставил. В один момент эта ёмкость взорвалась. Ребенка отвезли в больницу. Об этом 22 мая сообщили в СКР по Томской области.

    Следователи уточняют, что емкость взорвалась под давлением воздуха внутри нее.

    Информагентство РИА Томск со ссылкой на пресс-службу облздрава уточняет, что мальчика «госпитализировали в травматологическое отделение БСМП № 2 со множественными ранами головы». Ребенок находится в состоянии средней тяжести.

    «Следователи Следственного отдела по Кировскому району города Томска устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СКР по Томской области.

    Ранее в Петербурге ребенок чуть не лишился глаза после того, как взорвавшаяся петарда попала ему прямо в лицо. У школьника диагностировали контузию правого глаза, ожог правой щеки и окологлазничной области.

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