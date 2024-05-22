В Томске во время детской игры взорвалась пластиковая канистра. Пострадал 10-летний мальчик

В Томске
Следователи уточняют, что емкость взорвалась под давлением воздуха внутри нее.
Информагентство РИА Томск со ссылкой на пресс-службу облздрава уточняет, что мальчика «госпитализировали в травматологическое отделение БСМП
«Следователи Следственного отдела по Кировскому району города Томска устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СКР по Томской области.
Ранее в Петербурге ребенок чуть не лишился глаза после того, как взорвавшаяся петарда попала ему прямо в лицо. У школьника диагностировали контузию правого глаза, ожог правой щеки и окологлазничной области.