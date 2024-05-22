В Томске во время детской игры взорвалась пластиковая канистра. Пострадал 10-летний мальчик

В Томске 10-летний мальчик пострадал во время детской игры. Он с друзьями пинал во дворе пластиковую канистру, которую там ранее кто-то оставил. В один момент эта ёмкость взорвалась. Ребенка отвезли в больницу. Об этом 22 мая сообщили в СКР по Томской области.



Следователи уточняют, что емкость взорвалась под давлением воздуха внутри нее.