Петарды попали в лицо двум детям из Петербурга. Один подросток едва не лишился глаза

В петербургские больницы продолжают обращаться пострадавшие от пиротехники в новогоднюю ночь. 1 января «Фонтанке» стало известно еще о двух детях, которым петарды прилетели в лицо.



В детскую больницу имени Раухфуса утром привезли 11-летнего жителя Колпино, который отмечал праздник в поселке Тельмана. Там, в Ленобласти, взорвавшаяся петарда попала школьнику прямо в лицо и по касательной задела глаз. У ребенка диагностировали контузию правого глаза, ожог правой щеки и окологлазничной области. Пострадавшего поместили в стационар.

