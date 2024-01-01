Петарды попали в лицо двум детям из Петербурга. Один подросток едва не лишился глаза

В петербургские больницы продолжают обращаться пострадавшие от пиротехники в новогоднюю ночь. 1 января «Фонтанке» стало известно еще о двух детях, которым петарды прилетели в лицо.
В детскую больницу имени Раухфуса утром привезли
На проспекте Энтузиастов ночью от петарды пострадала семилетняя девочка. Ребенок получил ожоги лица. Мама уже сообщила полиции, что претензий ни к кому не имеет и что дочь получила повреждения по собственной неосторожности.
Ранее «Фонтанка» писала о первых пострадавших от фейерверков в новом году и публиковала видео неудачного запуска в Мурино.