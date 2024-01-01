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    Петарды попали в лицо двум детям из Петербурга. Один подросток едва не лишился глаза

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    В петербургские больницы продолжают обращаться пострадавшие от пиротехники в новогоднюю ночь. 1 января «Фонтанке» стало известно еще о двух детях, которым петарды прилетели в лицо.

    В детскую больницу имени Раухфуса утром привезли 11-летнего жителя Колпино, который отмечал праздник в поселке Тельмана. Там, в Ленобласти, взорвавшаяся петарда попала школьнику прямо в лицо и по касательной задела глаз. У ребенка диагностировали контузию правого глаза, ожог правой щеки и окологлазничной области. Пострадавшего поместили в стационар.

    На проспекте Энтузиастов ночью от петарды пострадала семилетняя девочка. Ребенок получил ожоги лица. Мама уже сообщила полиции, что претензий ни к кому не имеет и что дочь получила повреждения по собственной неосторожности.

    Ранее «Фонтанка» писала о первых пострадавших от фейерверков в новом году и публиковала видео неудачного запуска в Мурино.

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