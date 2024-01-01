Вспышка слева! В Мурино взбесившийся фейерверк обстрелял людей

В Петербурге новогодняя ночь прошла не без пиротехнических приключений. «Фонтанка» уже писала 1 января о пострадавших от фейерверка, теперь показывает.
Автор: Девяткино online | Мурино
На Петровском бульваре в Мурино семья решила показать детям красоту и запустить фейерверк. Мужчина, занимавшийся подготовкой, установил коробку и поджег фитиль. Но что-то пошло не так. Заряды начали стрелять не вверх, как задумывалось, а по сторонам. Местным жителям пришлось прятаться от «обстрела» и пережидать опасный момент. По сообщениям очевидцев, в этот раз обошлось без пострадавших.