Путин предложил развивать путешествия по России, пока закрыты границы

Во время кризиса международного туризма пассажирским перевозчикам следует сконцентрироваться на развитии внутреннего туризма. Об этом заявил президент России в ходе совещания по поддержке транспортной отрасли во время пандемии COVID-2019.



«Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время. Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса. Ориентировать их на развитие внутреннего туризма», — заявил 7 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

