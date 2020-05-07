Путин предложил развивать путешествия по России, пока закрыты границы
Во время кризиса международного туризма пассажирским перевозчикам следует сконцентрироваться на развитии внутреннего туризма. Об этом заявил президент России в ходе совещания по поддержке транспортной отрасли во время пандемии COVID-2019.
«Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время. Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса. Ориентировать их на развитие внутреннего туризма», — заявил 7 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, транспортная отрасль сейчас проходит «трудный этап». Президент подчеркнул, что транспортные компании РФ продолжают работать, что является «стратегической задачей» для страны.
Глава государства пообещал поддержку отрасли, упомянув льготные кредиты.