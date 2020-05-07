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07.05.2020 14:50
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Путин предложил развивать путешествия по России, пока закрыты границы

Во время кризиса международного туризма пассажирским перевозчикам следует сконцентрироваться на развитии внутреннего туризма. Об этом заявил президент России в ходе совещания по поддержке транспортной отрасли во время пандемии COVID-2019.

«Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время. Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса. Ориентировать их на развитие внутреннего туризма», — заявил 7 мая Владимир Путин в ходе обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Мурманская область
Мурманская областьФото: Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

По его словам, транспортная отрасль сейчас проходит «трудный этап». Президент подчеркнул, что транспортные компании РФ продолжают работать, что является «стратегической задачей» для страны.

Глава государства пообещал поддержку отрасли, упомянув льготные кредиты.

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Комментарии (17)

Pilat
В очередной раз убеждаюсь, что Путин очень слаб в экономике. Чтобы развивать внутренний туризм нужна инфраструктура - гостиницы, дороги, нормальные кафе и рестораны, обустроенные пляжи....это не родится вдруг, для этого нужно целенаправленно работать минимум год
Но когда у него в советниках люди типа кудрина......все просто.
fgh1
Предложил? Прекрасно! Пусть начинает строить дороги. Без разветвленной сети хороших дорог ни о каком цивилизованном внутреннем туризме речи быть не может.
ArturPirogkov
Лично я ни за что не буду путешествовать по Россси. Лучше дождусь открытия границ
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