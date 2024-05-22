«Россия скорбит вместе с Ираном». Председатель Госдумы передал в Тегеране послание Владимира Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 22 мая принял участие в церемонии прощания с президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси, погибшим при крушении вертолета 19 мая. Спикер Госдумы прибыл в Тегеран по поручению президента России Владимира Путина.
От лица главы Российского государства Володин передал послание руководству и народу Ирана. Текст послания приводится на сайте парламента:
«Россия скорбит вместе с Ираном. Мы сохраним светлую память о Президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге. Президент России убежден, что Исламская Республика стойко преодолеет все испытания и продолжит уверенное движение по пути устойчивого национального развития и укрепления государственного суверенитета».
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах президента РФ присутствовать на прощании с Ибрахимом Раиси, заявлял, что международное участие в церемонии не предусмотрено.