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    Песков ответил на вопрос об участии Путина в церемонии похорон президента Ирана Раиси

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    Российская делегация не планирует принимать очное участие в церемонии похорон президента Ирана Эбрахима Раиси, так как международное участие не предусмотрено. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 21 мая.

    «Насколько мне известно, там никакого не предусматривается международного участия», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах президента РФ присутствовать на церемонии прощания с иранским лидером.

    Эбрахима Раиси похоронят 23 мая в Мешхеде на северо-востоке Ирана. Это его родной город, центр паломничества шиитов. Церемония прощания с Раиси пройдет в мавзолее имама Резы.

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