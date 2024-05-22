Несостоявшегося взрывателя банкомата в Петербурге отправили в СИЗО. Он покусился почти на пять миллионов

Пушкинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в покушении на кражу. Чтобы украсть деньги, он пытался подорвать банкомат. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в среду, 22 мая, несмотря на возражения адвоката и обвиняемого, мужчину отправили в СИЗО до 19 июля.

По версии следствия, 20 мая Антон Овчинников пришел в офис банка в Пушкине с целью хищения чужого имущества путем взрыва банкомата — в нем находилось 4,8 миллиона рублей. Довести задуманное до конца ему не удалось — банкомат выстоял, а мужчина сбежал ни с чем. Сам инцидент попал на видео.

