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    Несостоявшегося взрывателя банкомата в Петербурге отправили в СИЗО. Он покусился почти на пять миллионов

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    Пушкинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в покушении на кражу. Чтобы украсть деньги, он пытался подорвать банкомат. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в среду, 22 мая, несмотря на возражения адвоката и обвиняемого, мужчину отправили в СИЗО до 19 июля.

    По версии следствия, 20 мая Антон Овчинников пришел в офис банка в Пушкине с целью хищения чужого имущества путем взрыва банкомата — в нем находилось 4,8 миллиона рублей. Довести задуманное до конца ему не удалось — банкомат выстоял, а мужчина сбежал ни с чем. Сам инцидент попал на видео.

    В тот же день предполагаемый взрыватель был задержан. Накануне ему предъявили обвинения в покушении на кражу в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 158 УК РФ).

    Для обвиняемого это не первое уголовное дело. Пять лет назад мужчина получил условный срок за кражу, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. До этого он успел поработать менеджером по продажам в Петербурге, аналогичную работу искал после переезда в Новгородскую область.

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