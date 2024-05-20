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    Изабель Юппер погружается в корейскую культуру в комедийной драме «Нужды путешественника»

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    Фото: a-onefilms.com/
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    С 23 мая в кино — премьера меланхоличной комедии корейского режиссера Хон Сан-су «Нужды путешественника». Главную героиню играет знаменитая француженка Изабель Юппер, обладательница двух премий «Сезар», «Золотого глобуса» и номинации на «Оскар».

    По сюжету, здесь она — Ирис, француженка, приехавшая в Южную Корею, оставив в прошлом таинственную драму, о которой не говорит. Оказавшись без денег, она начинает давать уроки французского по особой методике: нужно обязательно говорить о сильных чувствах. Ирис и сама погружается в новую, незнакомую ей культуру. Теперь она любит ходить босиком, лежать на камнях и пить макколи.

    Фото: a-onefilms.com/
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    Премьера картины прошла в феврале этого года на 74-м Берлинале; фильм получил Гран-при жюри. До этого Хон Сан-су неоднократно участвовал со своими работами в Каннском, Берлинском, Венецианском и Локарнском фестивале и получал на них престижные награды. Журнал «Кайе дю синема» шесть раз включал его картины в топ-10 лучших фильмов разных лет.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: a-onefilms.com/
    Фото: a-onefilms.com/

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    Корейская культура
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