США выступили против одностороннего признания Палестинского государства без соглашения с Израилем

В администрации Соединенных штатов Америки не приветствуют одностороннее признание Палестины независимым государством и выражают уверенность в том, что оно может быть создано лишь путем переговоров с Израилем. Позицию Белого дома 22 мая обозначил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США.
«Президент является решительным сторонником решения о создании двух государств и был им на протяжении всей своей карьеры», — сказал представитель Совбеза и добавил: «Он считает, что палестинское государство должно быть реализовано путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания» (цитата по CNN).
Таким образом, было отмечено, что по мнению американских властей, решение палестинской проблемы без участия Израиля невозможно, а давление на Израиль вряд ли заставит его сесть за стол переговоров с представителями «Хамаса» и прекратить боевые действия в секторе Газа.
Ранее сегодня с признанием Палестины как независимого государства выступила Норвегия, а затем — Ирландия и Испания. Израиль в ответ отозвал своих послов.
Подробнее о палестинской проблеме и о том, что необходимо для прекращения беспрецедентного насилия в Секторе Газа, — читайте в материале «Фонтанки».