США выступили против одностороннего признания Палестинского государства без соглашения с Израилем

В администрации Соединенных штатов Америки не приветствуют одностороннее признание Палестины независимым государством и выражают уверенность в том, что оно может быть создано лишь путем переговоров с Израилем. Позицию Белого дома 22 мая обозначил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США.

«Президент является решительным сторонником решения о создании двух государств и был им на протяжении всей своей карьеры», — сказал представитель Совбеза и добавил: «Он считает, что палестинское государство должно быть реализовано путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания» (цитата по CNN).

