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    Норвегия признала Палестину в качестве государства

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    Королевство Норвегия официально признало Палестинское государство, говорится на сайте правительства королевства 22 мая. Данное решение вступит в силу 28 мая.

    «В разгар войны, когда десятки тысяч людей убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности», — сказал премьер-министр Йонас Гар Стёре.

    «Признание Палестины в качестве государства еще раз подчеркивает давнюю позицию Норвегии о том, что прочное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке достигается только на основе урегулирования на основе сосуществования двух государств», — отмечается в сообщении.

    Норвегия десятый член ЕС, признавший Палестину. Швеция сделала это в 2014 году. Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия — еще в 1988, до вступления в союз.

    По данным газеты Politico, признать Палестину в качестве государства могут еще три страны. Две из них — Ирландия, Испания. Третьей может стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, так как они заявляли о подобных намерениях. Решение может быть объявлено 22 мая.

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