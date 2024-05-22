Норвегия признала Палестину в качестве государства

Королевство Норвегия официально признало Палестинское государство, говорится на сайте правительства королевства 22 мая. Данное решение вступит в силу 28 мая.
«В разгар войны, когда десятки тысяч людей убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности», — сказал премьер-министр Йонас Гар Стёре.
«Признание Палестины в качестве государства еще раз подчеркивает давнюю позицию Норвегии о том, что прочное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке достигается только на основе урегулирования на основе сосуществования двух государств», — отмечается в сообщении.
Норвегия десятый член ЕС, признавший Палестину. Швеция сделала это в 2014 году. Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия — еще в 1988, до вступления в союз.
По данным газеты Politico, признать Палестину в качестве государства могут еще три страны. Две из них — Ирландия, Испания. Третьей может стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения, так как они заявляли о подобных намерениях. Решение может быть объявлено 22 мая.