Норвегия признала Палестину в качестве государства

Королевство Норвегия официально признало Палестинское государство, говорится на сайте правительства королевства 22 мая. Данное решение вступит в силу 28 мая.



«В разгар войны, когда десятки тысяч людей убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности», — сказал премьер-министр Йонас Гар Стёре.

«Признание Палестины в качестве государства еще раз подчеркивает давнюю позицию Норвегии о том, что прочное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке достигается только на основе урегулирования на основе сосуществования двух государств», — отмечается в сообщении.