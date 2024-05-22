Ирландия и Испания вслед за Норвегией признали независимость Палестины

Ирландия и Испания вслед за Норвегией 22 мая приняли решение признать независимость Палестины. Соответствующие заявления сделали премьер-министры стран, передаёт РИА Новости. До этого Королевство Норвегия опубликовало заявление на сайте правительства.

Глава МИД Израиля заявил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии для консультаций и, ещё до признания Палестины Испанией, пригрозил отозвать посла и из этой страны.

Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия признали Палестинское государство в 1988 году, еще до вступления в Евросоюз. Швеция сделала это в 2014 году.

