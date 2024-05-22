Глава МИД Израиля немедленно отзывает послов из Ирландии и Норвегии

Глава МИД Израиля 22 мая поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения стран признать Палестину. По его словам, данные решения повлекут за собой «тяжелые последствия». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландии и Норвегии для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство», — написал Исраэль Кац в соцсетях.

UPD: Ранее стало известно, что Королевство Норвегия официально признало Палестинское государство, а чуть позже об аналогичном решении объявили премьер-министры Ирландии и Испании.