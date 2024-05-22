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    Глава МИД Израиля немедленно отзывает послов из Ирландии и Норвегии

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    Глава МИД Израиля 22 мая поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций на фоне решения стран признать Палестину. По его словам, данные решения повлекут за собой «тяжелые последствия». Об этом сообщает РИА Новости.

    «Я поручил немедленно отозвать израильских послов в Ирландии и Норвегии для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство», — написал Исраэль Кац в соцсетях.

    UPD: Ранее стало известно, что Королевство Норвегия официально признало Палестинское государство, а чуть позже об аналогичном решении объявили премьер-министры Ирландии и Испании.

    Напомним, Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия признали Палестинское государство в 1988 году, Швеция — в 2014 году.

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