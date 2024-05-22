Пашинян обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану в 2020 году

В подготовке войны в Нагорном Карабахе против Армении в 2020 году участвовали два государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова 22 мая передает ТАСС.

«В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», — подчеркнул он, не называя конкретные страны. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Ранее Никол Пашинян заявил, что ОДКБ якобы в самый решающий момент оставила республику «один на один со своими проблемами». Он также подчеркнул, что не видит возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах в сложившейся ситуации.