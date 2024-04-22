Пашинян заявил об отсутствии у Армении амбиций за пределами признанных границ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит возможности для возвращения армян в Нагорный Карабах в сложившейся ситуации. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Общественное ТВ Армении.
«Ко мне подошла насильственно перемещенная из Нагорного Карабаха женщина и спросила, есть ли возможность вернуться в Нагорный Карабах. Я ответил, что в сложившейся ситуации я не вижу возможности возвращения армян в Нагорный Карабах», — поделился армянский глава правительства.
Еще Пашинян добавил, что у Армении нет амбиций за пределами международно признанных границ. Он надеется, что в процессе демаркации территориальная целостность страны будет восстановлена.
«Кроме того, хочу сказать, что Армения не собирается воевать за Нагорный Карабах», — уточнил премьер-министр Армении.
Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли на фоне завершения российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. О выводе контингента 17 апреля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Нагорном Карабахе российские миротворцы находились на основании трехстороннего соглашения Азербайджана, Армении и России. Документ был подписан 10 ноября 2020 года. Миротворцы должны были находиться в регионе до 2025 года.