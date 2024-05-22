В Мурино вводят ограничения скорости для электросамокатов

Урезонить самокатчиков пытаются не только в Петербурге, но и в соседнем Всеволожском районе Ленобласти. Там решили ограничить их скорость и определить зоны парковки и запрета.
В Мурино начали реализовать пункты соглашения о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории муниципального образования, сообщил 47News глава администрации Муринского поселения Алексей Белов 22 мая. В том числе скорость передвижения на СИМ ограничили 20 км/ч, а в пешеходной зоне бульвара Менделеева и Муринском парке максимальная разрешенная скорость для них составляет 15 км/ч.
Накануне в Мурино также появилась разметка парковочных зон для самокатов. Помимо этого ввели и места, где использовать их, парковать и останавливаться на них запрещено, добавили в администрации. Кроме того, по данным 47News, в Мурино утвердили временные правила для пользователей СИМ. Среди них, например, запрет на проезд (включая старт и финиш) и парковку в пределах 200 метров от станции метро «Девяткино» и 100 метров от одноименной железнодорожной станции.
На минувшей неделе в Мурино наблюдали, как сотрудники ГИБДД останавливали самокатчиков и штрафовали за нарушения ПДД. За одним инспекторам пришлось побегать. В Петербурге в это время тоже проводились рейды, в рамках которых сотрудники ГИБДД вывезли на «штрафстоянки» более 6 100 кикшеринговых электросамокатов. А сегодня в Петербурге начали действовать новые ограничения скорости для самокатов возле станций метро.