В Мурино вводят ограничения скорости для электросамокатов

Урезонить самокатчиков пытаются не только в Петербурге, но и в соседнем Всеволожском районе Ленобласти. Там решили ограничить их скорость и определить зоны парковки и запрета.



В Мурино начали реализовать пункты соглашения о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории муниципального образования, сообщил 47News глава администрации Муринского поселения Алексей Белов 22 мая. В том числе скорость передвижения на СИМ ограничили 20 км/ч, а в пешеходной зоне бульвара Менделеева и Муринском парке максимальная разрешенная скорость для них составляет 15 км/ч.