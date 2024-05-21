В Мурино нанесли разметку для парковки электросамокатов

В Мурино нанесли разметку для парковки самокатов. Фото 21 мая опубликовано в VK-сообществе «Девяткино LIVE l Мурино».
Напомним, в Петербурге к 19 мая на «штрафстоянки» были вывезены более 6100 кикшеринговых электросамокатов. Как стало известно «Фонтанке», СИМ собирают на двух складах временного хранения МВД. Один из них находится напротив исправительной колонии в Металлострое. Второй — на Софийской, 4.
СИМ изымаются за неправильную парковку, составляются административные протоколы по статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Мероприятия полиция начала по личному поручению начальника петербургского главка Романа Плугина.
Дорожная полиция Петербурга настаивает на том, чтобы исключить движение электросамокатов по тротуарам. Для их использования в городе есть велодорожки.