В Турции планируют ввести обязательный досмотр всех пассажиров на входе в аэропорт

В Турции готовятся поправки к закону о гражданской авиации, обязывающие всех пассажиров проходить досмотр на входе в аэропорт. Об этом 22 мая рассказал министр транспорта Абдулкадир Уралоглу.

Согласно законопроекту, пассажиров будут досматривать при помощи специальных устройств, а в тех случаях, когда этого окажется недостаточно, служба безопасности будет приглашать пассажира на ручной осмотр. Лица, отказавшиеся от прохождения процедуры или не сдавшие на досмотр свои личные вещи, не будут допущены на борт самолета.