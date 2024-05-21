В Фонтанном доме пройдёт выставка, посвящённая отцу Иосифа Бродского

Проект памяти отца Иосифа Бродского расскажет про Александра Ивановича не только как про отца поэта и героя эссе «Полторы комнаты», но как про фронтовика и фотожурналиста.
Александр Бродский скончался 29 апреля 1984 года. Родившись в 1903 году в имперском Петербурге, в советское время он стал фотохудожником и журналистом, работал военным корреспондентом во время финской войны, Великой Отечественной и японской. Александр Бродский снимал в блокадном Ленинграде и хронику прорыва блокадного кольца. Именно он создал факультет фотожурналистики при Ленинградском Доме журналиста в 1959 году. Для Иосифа Бродского отец был авторитетом, адресатом мыслей.
На выставке в Музее Анны Ахматовой вы увидите документы и фотографии из семейного архива Бродских, которые сохранила семья двоюродного брата поэта Михаила Руткиса. Все материалы зрителям представят впервые. Обратите внимание, что откроется выставка лекцией куратора проекта Павла Котляра, посвящённой Александру Бродскому. Подробности — на сайте музея.
Выставка «Бродский. Памяти отца» пройдёт в Фонтанном доме на экспозиции «Иосиф Бродский. Натюрморт» с 23 мая (открытие в 18:30) по 14 июля 2024. 18+