    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    0 м/с, штиль

    770мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.19eur97.9

    Рамзан Кадыров встретился с Владимиром Путиным и пригласил его в Чечню

    1069
    2 комментария

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним социально-экономическую ситуацию в регионе. Информация об этом появилась в телеграм-канале Кадырова 23 мая.

    Из публикации следует, что в Чечне «планомерно развиваются все ветви экономики», «принимаются необходимые меры по снижению безработицы» и «хорошие темпы строительства жилья».

    Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова
    ПоделитьсяПоделиться

    «В одном только Грозном возводим новый район имени В. В. Путина на 2 млн кв. м жилья и 900 тысяч кв. м различных объектов соцназначения», говорится в сообщении. К тексту прилагается фотография, на которой изображен проект этой «грандиозной застройки».

    Также заявляется, что в Российском университете спецназа имени В. В. Путина проходят обучение добровольцы и «по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва».

    Заканчивается публикация благодарностью главе государства за «личное участие в позитивных изменениях региона» и приглашением национального лидера «в гости в Чеченскую Республику».

    21 мая Сын Рамзана Кадырова Ахмат был назначен на должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

    Фото: телеграм-канал Рамзана Кадырова

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинКадыров
    ЛАЙК2
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close