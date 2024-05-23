Рамзан Кадыров встретился с Владимиром Путиным и пригласил его в Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним социально-экономическую ситуацию в регионе. Информация об этом появилась в телеграм-канале Кадырова 23 мая.

Из публикации следует, что в Чечне «планомерно развиваются все ветви экономики», «принимаются необходимые меры по снижению безработицы» и «хорошие темпы строительства жилья».