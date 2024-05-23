Рамзан Кадыров встретился с Владимиром Путиным и пригласил его в Чечню

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним социально-экономическую ситуацию в регионе. Информация об этом появилась в телеграм-канале Кадырова 23 мая.
Из публикации следует, что в Чечне «планомерно развиваются все ветви экономики», «принимаются необходимые меры по снижению безработицы» и «хорошие темпы строительства жилья».
«В одном только Грозном возводим новый район имени В. В. Путина на 2 млн кв. м жилья и 900 тысяч кв. м различных объектов соцназначения», говорится в сообщении. К тексту прилагается фотография, на которой изображен проект этой «грандиозной застройки».
Также заявляется, что в Российском университете спецназа имени В. В. Путина проходят обучение добровольцы и «по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва».
Заканчивается публикация благодарностью главе государства за «личное участие в позитивных изменениях региона» и приглашением национального лидера «в гости в Чеченскую Республику».
21 мая Сын Рамзана Кадырова Ахмат был назначен на должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту.