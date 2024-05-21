Сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен министром по физической культуре и спорту Чечни

Сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен на должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Об этом 21 мая в своем телеграм-канале объявил сам глава региона.
Ранее старший сын главы Чечни в
Теперь Министерство ЧР по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов, а занимавший пост министра ЧР по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР.
Сегодня также стало известно, что полномочия главы правительства Чечни сложил Муслим Хучиев.