Сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен министром по физической культуре и спорту Чечни

Сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен на должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Об этом 21 мая в своем телеграм-канале объявил сам глава региона.

Ранее старший сын главы Чечни в 18 лет стал региональным министром по делам молодёжи, а прежде успел поработать на позиции первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике.

Теперь Министерство ЧР по делам молодежи возглавит Рамзан Висмурадов, а занимавший пост министра ЧР по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР.