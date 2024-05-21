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    Муслим Хучиев сложил полномочия главы правительства Чечни

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 мая сообщил о новых кадровых переменах в руководстве республики. В своем официальном тг-канале Кадыров рассказал, что полномочия главы правительства Чечни сложил Муслим Хучиев.

    «Друзья! Мой дорогой БРАТ Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия Председателя Правительства Чеченской Республики. Муслим Магомедович является настоящим профессионалом, государственным деятелем со стратегическим мышлением. <...> Незаурядные деловые и личностные качества, богатый опыт Муслима Магомедовича востребованы на новом поприще», — написал Кадыров.

    Что это за поприще, глава республики не раскрыл. Исполняющим обязанности председателя правительства Чечни назначен Иса Тумхаджиев.

    Напомним, 15 мая о досрочном сложении полномочий объявил экс-председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он заявил, что решение было принято «после совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым».

    44-летний Магомед Даудов возглавлял парламент с 2015 года. До этого работал руководителем администрации главы и правительства Чечни. Имеет звание Героя Российской Федерации.

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    ЧечняМуслим Хучиев
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