Муслим Хучиев сложил полномочия главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров 21 мая сообщил о новых кадровых переменах в руководстве республики. В своем официальном тг-канале Кадыров рассказал, что полномочия главы правительства Чечни сложил Муслим Хучиев.
«Друзья! Мой дорогой БРАТ Муслим Хучиев в связи с переходом на другую работу сложил полномочия Председателя Правительства Чеченской Республики. Муслим Магомедович является настоящим профессионалом, государственным деятелем со стратегическим мышлением. <...> Незаурядные деловые и личностные качества, богатый опыт Муслима Магомедовича востребованы на новом поприще», — написал Кадыров.
Что это за поприще, глава республики не раскрыл. Исполняющим обязанности председателя правительства Чечни назначен Иса Тумхаджиев.
Напомним, 15 мая о досрочном сложении полномочий объявил экс-председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он заявил, что решение было принято «после совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым».