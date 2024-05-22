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    Французская фехтовальщица объяснила допинг сексуальным контактом и избежала отстранения

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    Трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал французскую рапиристку Изаору Тибюс, которую подозревали в нарушении антидопинговых правил. Об этом 32-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta**).

    По ее словам, пока шло расследование, она несколько раз задумывалась о самоубийстве, но благодаря психотерапии смогла уйти от этих мыслей. Также она добавила, что очень рада, что ее оправдали, ведь теперь она сможет вступить на Олимпиаде в Париже.

    Тибюс сдала положительную допинг-пробу на остарин в начале февраля. Защите спортсменки удалось доказать, что препарат попал в ее организм после сексуального контакта с мужем, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом.

    На счету Тибюс серебро Олимпиады в Токио, а также золото, три серебра и шесть бронз чемпионатов мира. Ее муж, Имбоден, — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2016, 2020) в командном турнире рапиристов. Он завершил карьеру в 2022 году.

    * Соцсеть запрещена на территории РФ.

    ** Компания признана в РФ экстремистской, ее деятельность     запрещена.

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