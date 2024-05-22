Французская фехтовальщица объяснила допинг сексуальным контактом и избежала отстранения

Трибунал Международной федерации фехтования (FIE) оправдал французскую рапиристку Изаору Тибюс, которую подозревали в нарушении антидопинговых правил. Об этом 32-летняя спортсменка сообщила в своем Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta**).



По ее словам, пока шло расследование, она несколько раз задумывалась о самоубийстве, но благодаря психотерапии смогла уйти от этих мыслей. Также она добавила, что очень рада, что ее оправдали, ведь теперь она сможет вступить на Олимпиаде в Париже.

Тибюс сдала положительную допинг-пробу на остарин в начале февраля. Защите спортсменки удалось доказать, что препарат попал в ее организм после сексуального контакта с мужем, американским рапиристом Рэйсом Имбоденом.